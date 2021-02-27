Нижегородский фигурист вошел в состав сборной России Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский фигурист Александр Голубев вошел в состав сборной России. Об этом рассказал президент Нижегородской федерации фигурного катания Алексей Двойников в ходе пресс-конференции 3 марта 2021 года.

Пятнадцатилетний воспитанник СШОР по ледовым видам спорта Александр Голубев получил серебряную медаль на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходил с 1 по 5 февраля в Красноярске. Он был удостоен награды за выступление в одиночном катании, набрав по сумме двух программ 236.58 балла.

"По итогам данного первенства Александр Голубев попал бы на юниорский чемпионат мира, но его отменили из-за коронавируса. Кроме того, по итогам столь значимого турнира определяется сборная команда России. Заняв второе место, Александр Голубев стал членом сборной команды страны по юниорам", - сказал Алексей Двойников.

Как рассказал Александр Голубев, перед ним на следующий сезон стоит цель – выступить на юниорском Гран-при по фигурному катанию и достойно показать себя там.

Заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин назвал Александра Голубева "точкой роста", которая появилась у нижегородского фигурного катания.

"Впервые за долгие годы нижегородский спортсмен стал призером первенства России. Этот парень не боится выполнять самые сложные фигуры. Он первый из нижегородских спортсменов выполнил прыжок в четыре оборота", - отметил он.

При этом участники пресс-конференции констатировали наличие сложностей, с которыми приходится сталкиваться нижегородским спортсменам. Так, в регионе действует только одна профессиональная школа по фигурному катанию - СШОР по ледовым видам спорта. Но даже у нее нет собственной площадки для тренировок. Спортсмены занимаются на льду КРК "Нагорный" и ФОКа "Приокский".

Алексей Двойников рассказал, что из-за нехватки площадок взрослым спортсменам приходится тренироваться одновременно с маленькими детьми, что небезопасно. Поэтому спортсмены уровня Александра Голубева вынуждены в основном тренироваться в Москве.

Тем не менее, нижегородские фигуристы являются частыми участниками соревнований разных уровней. Директор СШОР по ледовым видам спорта Елена Килязова рассказала о перспективных спортсменах школы.

Так в Нижегородской области еще один спортсмен - Даниил Мурзин - выполняет четверные прыжки. Он участвовал в спартакиаде учащихся России, где занял 7 место в этапах кубка России. Мария Гречихина по разряду КМС отобралась на первенство России среди старших юношей и девушек, которое пройдет 1-5 апреля в Сочи. Алиса Макарцева и Владислав Резников отобрались на первенство России среди юношей и девушек младшего возраста – на Всероссийские соревнования памяти Станислава Жукова, которые состоятся с 10 по 14 марта в Саранске. Пары танцоров - Елизавета Пасечник с Егором Колосовским и Елизавета Кириллова с Марком Чегодаевым участвовали в чемпионате России в Челябинске в декабре.

СПРАВКА:

В Нижегородской области фигурному катанию на коньках обучают на базе порядка 20 учреждений спортивной направленности, число занимающихся достигает 1500 человек.