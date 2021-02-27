Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
04 марта 2021 11:59  [7] Нижегородское "Торпедо" уступило казанскому "Ак Барсу"в матче КХЛ
04 марта 2021 10:43  [93] Нижегородский фигурист вошел в состав сборной России
03 марта 2021 19:11  [216] Бывший игрок ЦСКА Андрей Воронцевич перешел в БК "Нижний Новгород"
03 марта 2021 17:34  [628] Нижегородский трамплин откроется 6 марта
02 марта 2021 10:06  [261] Матч БК "Нижний Новгород" против АЕК перенесен на 25 марта
01 марта 2021 13:42  [761] Полумарафон "Беги, Герой!" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая
25 февраля 2021 12:18  [1169] Тесты на коронавирус теперь обязательны только для участников всероссийских и международных соревнований
23 февраля 2021 18:54  [1494] Контракт ХК "Торпедо" с Дэвидом Немировски продлён
21 февраля 2021 18:43  [2175] Лыжный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 13 марта
19 февраля 2021 11:36  [445] Нижегородское "Торпедо" уступило московскому "Спартаку" в матче КХЛ
Спорт

Нижегородский фигурист вошел в состав сборной России

04 марта 2021 10:43  [93] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский фигурист Александр Голубев вошел в состав сборной России. Об этом рассказал президент Нижегородской федерации фигурного катания Алексей Двойников в ходе пресс-конференции 3 марта 2021 года.  

Пятнадцатилетний воспитанник СШОР по ледовым видам спорта Александр Голубев получил серебряную медаль на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходил с 1 по 5 февраля в Красноярске. Он был удостоен награды за выступление в одиночном катании, набрав по сумме двух программ 236.58 балла.

"По итогам данного первенства Александр Голубев попал бы на юниорский чемпионат мира, но его отменили из-за коронавируса. Кроме того, по итогам столь значимого турнира определяется сборная команда России. Заняв второе место, Александр Голубев стал членом сборной команды страны по юниорам", - сказал Алексей Двойников.

Как рассказал Александр Голубев, перед ним на следующий сезон стоит цель – выступить на юниорском Гран-при по фигурному катанию и достойно показать себя там.

Заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин назвал Александра Голубева "точкой роста", которая появилась у нижегородского фигурного катания.

"Впервые за долгие годы нижегородский спортсмен стал призером первенства России. Этот парень не боится выполнять самые сложные фигуры. Он первый из нижегородских спортсменов выполнил прыжок в четыре оборота", - отметил он.

При этом участники пресс-конференции констатировали наличие сложностей, с которыми приходится сталкиваться нижегородским спортсменам. Так, в регионе действует только одна профессиональная школа по фигурному катанию - СШОР по ледовым видам спорта. Но даже у нее нет собственной площадки для тренировок. Спортсмены занимаются на льду КРК "Нагорный" и ФОКа "Приокский".

Алексей Двойников рассказал, что из-за нехватки площадок взрослым спортсменам приходится тренироваться одновременно с маленькими детьми, что небезопасно. Поэтому спортсмены уровня Александра Голубева вынуждены в основном тренироваться в Москве.

Тем не менее, нижегородские фигуристы являются частыми участниками соревнований разных уровней. Директор СШОР по ледовым видам спорта Елена Килязова рассказала о перспективных спортсменах школы.

Так в Нижегородской области еще один спортсмен - Даниил Мурзин - выполняет четверные прыжки. Он участвовал в спартакиаде учащихся России, где занял 7 место в этапах кубка России. Мария Гречихина по разряду КМС отобралась на первенство России среди старших юношей и девушек, которое пройдет 1-5 апреля в Сочи. Алиса Макарцева и Владислав Резников отобрались на первенство России среди юношей и девушек младшего возраста – на Всероссийские соревнования памяти Станислава Жукова, которые состоятся с 10 по 14 марта в Саранске. Пары танцоров - Елизавета Пасечник с Егором Колосовским и Елизавета Кириллова с Марком Чегодаевым участвовали в чемпионате России в Челябинске в декабре.

СПРАВКА:

В Нижегородской области фигурному катанию на коньках обучают на базе порядка 20 учреждений спортивной направленности, число занимающихся достигает 1500 человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Фигурное катание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph