Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
26 декабря 2025 14:17Миллиардер Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России
26 декабря 2025 07:00"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Южного Урала" в последнем матче года
25 декабря 2025 22:15"Торпедо" уступило ЦСКА в овертайме и прервало победную серию
25 декабря 2025 20:11Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" с разгромным счетом
25 декабря 2025 15:16Строительство ФОКа в Сормове снова остановили
25 декабря 2025 14:20"Пари НН" предложил нападающему Хуану Боселли новый контракт
25 декабря 2025 09:16ХК "Старт" разгромно проиграл "СКА-Нефтяник"
23 декабря 2025 22:32Нижегородское "Торпедо" обыгрывает "Сочи" в четвёртый раз в сезоне
23 декабря 2025 09:05Легендарный футболист Георгий Князев умер на 77-м году жизни
22 декабря 2025 21:46"Чайка" вновь обыграла "Кузнецких Медведей", одержав четвёртую победу подряд
Спорт

Миллиардер Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

26 декабря 2025 14:17 Спорт
Миллиардер Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Известный российский предприниматель Олег Дерипаска (уроженец Дзержинска, Нижегородская область) стал новым президентом Федерации хоккея с мячом России. Об этом сообщили в официальных социальных сетях организации.

Решение было принято 26 декабря в ходе внеочередной выборной конференции ФХМР. По итогам голосования все 19 делегатов единогласно поддержали кандидатуру Дерипаски.

Ранее его выдвинули региональные федерации хоккея с мячом Самарской области и Республики Хакасия. Кроме того, инициативу поддержал министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Весной 2025 года Дерипаска принял участие в открытии Центра спортивных единоборств в Нижнем Новгороде.

Напомним, что нижегородский ХК "Старт" в последнем туре чемпионата России по хоккею с мячом разгромно уступил "СКА-Нефтянику".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Спорт Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2025 11:48Дмитрий Кабайло: "Всегда хочется большего"
18 декабря 2025 18:00Главный тренер "Торпедо" Исаков возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
15 декабря 2025 10:58Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавит сборную Беларуси
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных