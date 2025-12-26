Миллиардер Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Известный российский предприниматель Олег Дерипаска (уроженец Дзержинска, Нижегородская область) стал новым президентом Федерации хоккея с мячом России. Об этом сообщили в официальных социальных сетях организации.
Решение было принято 26 декабря в ходе внеочередной выборной конференции ФХМР. По итогам голосования все 19 делегатов единогласно поддержали кандидатуру Дерипаски.
Ранее его выдвинули региональные федерации хоккея с мячом Самарской области и Республики Хакасия. Кроме того, инициативу поддержал министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Весной 2025 года Дерипаска принял участие в открытии Центра спортивных единоборств в Нижнем Новгороде.
Напомним, что нижегородский ХК "Старт" в последнем туре чемпионата России по хоккею с мячом разгромно уступил "СКА-Нефтянику".
