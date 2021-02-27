"Обещаем ценить вклад женщин в историю и будущее нашего Нижнего Новгорода", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с 8 марта.

"Мы привыкли, что женщины рядом с нами воспитывают и учат детей, лечат, вкусно готовят и создают уют. И часто не задумываемся, что женщины, наряду с мужчинами, прославляли и продолжают прославлять наш Нижний Новгород, отмечающий в этом году свое 800-летие", - говорится в поздравлении.

"Имена многих выдающихся нижегородок не так широко известны. И это несправедливо. Мы должны знать Надежду Суслову, имя которой носит одна из улиц в Советском районе города. Она стала первой женщиной-дипломированным врачом не только России, но и Европы. Имя первой русской женщины-путешественницы Александры Потаниной носит ледник в горах монгольского Алтая", - отмечается в поздравлении мэра города.

"Блистательная королева тигров Маргарита Назарова и создатель первой нижегородской независимой коммерческой телекомпании с собственным каналом вещания Светлана Колчинская, модель и филантроп Наталья Водянова и педагог Мария Дорохова этот список можно продолжать очень долго", - заметил Юрий Шалабаев.

"Дорогие наши женщины, мы благодарим вас за то, что вы есть, что дарите нам свои улыбки, что успеваете все и при этом всегда прекрасно выглядите. Мы обещаем дарить вам цветы и комплименты, заботиться о вас и делать вашу жизнь легче и прекраснее. И обещаем ценить ваш вклад в историю и будущее нашего Нижнего Новгорода! И любить вас! Ведь как говорил наш земляк Максим Горький: "Вся красота в мире – от любви к женщине", - резюмировал Юрий Шалабаев.