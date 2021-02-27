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Общество

Повреждаемость сетей "Теплоэнерго" этой зимой снизилась на 13%

05 марта 2021 13:24  [65] Общество

Фото: Теплоэнерго

Количество технологических нарушений на сетях АО "Теплоэнерго" в декабре-феврале 2020-2021 года снизилось на 13% по сравнению с тем же периодом год назад. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Снижение числа повреждений отмечалось, несмотря на аномально холодную зиму. Причем средние температуры нынешней зимы были в 4,5 раза ниже, чем предыдущей, добавили в пресс-службе.

Специалисты предприятия фиксируют снижение повреждаемости магистральных сетей, что связано с глобальной реконструкцией магистральных трубопроводов в 2020 году.

Приоритетными проектами ремонтной программы прошлого года стали реконструкция магистрального участка от Сормовской ТЭЦ с увеличением диаметра трубопроводов до 1 000 мм протяженностью 1 км, замена магистральных участков сетей от НТЦ диаметром 700-800 мм по ул. Головнина и ул. Невзоровых общей протяженностью 1,4 км.

"Снижение повреждаемости трубопроводов – результат рекордных для предприятия объемов замены сетей – 117 км. В итоге общий уровень износа трубопроводов в зоне ответственности компании за последний год снизился на 10%. Стратегическая задача предприятия – сохранить объем замены сетей на уровне не менее 5% сетей ежегодно", - сказал генеральный директор "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

По его словам, в 2021 году по программе капитального ремонта "Теплоэнерго" планирует продолжить работу по реконструкции и ремонту участков тепловых сетей третьей очереди от Нагорной теплоцентрали и осуществить второй этап реконструкции магистрального участка теплосети от Сормовской ТЭЦ. В целом, в планах предприятия на 2021 год – заменить свыше 90 км сетей – более 5% от общей протяженности трубопроводов.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы Теплоэнерго
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