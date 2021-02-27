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Общество

Акция "Сообщи, где торгуют смертью" пройдёт в Нижегородской области

06 марта 2021 09:54  [90] Общество
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Акция "Сообщи, где торгуют смертью" пройдёт в Нижегородской области. Об этом сообщают в управлении по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД России.

Согласно информации, первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" проведут с 15 по 26 марта.

В этот период в местах, где чаще всего бывают подростки и молодёжь, организуют проверки для выявления и пресечения наркопреступлений.

Также запланированы мероприятия для привлечения общественности к противодействию незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков.

Информацию о правонарушениях нижегородцы могут анонимно сообщить по "телефону доверия" областного полицейского главка: 8 (831) 268-23-32.

Отмечается, что в ходе акции 2020 года правоохранители получили 537 обращений о фактах незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. В результате было выявлено 39 наркопреступлений и 327 административных правонарушений.

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Теги:
МВД Наркотики
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