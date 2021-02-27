Онлайн-программа подготовлена нижегородским минкультом к 8 Марта Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Онлайн-программа подготовлена нижегородским минкультом к 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Цикл праздничных мероприятий уже стартовал на официальном YouTube-канале "КультурНО" репортажем с выставки "Платье с историей", эксклюзивную экскурсию по которой провёл историк моды, искусствовед Александр Васильев.

Там же можно будет увидеть праздничный концерт студентов второго курса Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева. Молодые артисты прочтут стихи Серебряного века и споют под аккомпанемент баяна. Праздничный выпуск выйдет на канале 8 марта в 19:00.

Кроме того, в Instagram областного минкульта в течение дня в сторис будет размещаться игра-викторина: подписчикам предложат подборку картин с изображением цветов великих художников, автора нужно будет угадать.

Ещё одним подарком для женщин станет авторский пост колумниста Instagram регионального министерства культуры, искусствоведа Сабины Мельник. Она планирует подготовить эссе о женских образах в мировом искусстве.

Официальные аккаунты министерства культуры "Нижегородской области":

"ВКонтакте" – https://vk.com/minkultnn

Facebook – https://www.facebook.com/mincult52

Instagram – https://www.instagram.com/mincult52/

YouTube: https://www.youtube.com/c/КультурНО