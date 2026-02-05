Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе "Погнали!" Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Агентство гостеприимства Нижегородской области совместно с туристической платформой «Погнали!» запустили информационный портал о Нижнем Новгороде. Здесь собраны карта с основными достопримечательностями приволжской столицы и путеводитель по ключевым местам города, а также лента с живыми фотографиями и впечатлениями путешественников. Кроме того, на портале можно познакомиться с местными гидами.



Как отметили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, портал выполнен в обновлённом, интуитивно понятном дизайне платформы «Погнали!».



«Создание туристического портала – один из проектов, который успешно реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между нашим министерством и платформой «Погнали!». Это еще один шаг к нашей глобальной цели – непрерывному продвижению туристического потенциала Нижегородской области, укреплению ее имиджа как в России, так и за рубежом», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.



Вместе с запуском турпортала на POGNALI.RU стартовала трансляция рекламного видеоролика о Нижнем Новгороде на тысячах экранов в 25 крупнейших городах России. Такая поддержка обеспечивает ежемесячный охват свыше 30 млн зрителей. что позволит повысить узнаваемость Нижнего Новгорода как туристического направления на федеральном уровне.



Напомним, по замыслу авторов платформы «Погнали!» пользователи смогут находить попутчиков, совместно планировать путешествия, делиться любимыми маршрутами и рекомендовать друг другу интересные места.



«Наша задача – создавать цифровую среду для развития территориальных брендов и живого сообщества путешественников. Запуск портала для Нижнего Новгорода позволяет нам вовлекать и местных жителей, и гостей города в совместное создание контента. Именно реальные впечатления, истории и советы пользователей формируют самую честную и привлекательную картину места, которая мотивирует на новые путешествия», – пояснил генеральный директор платформы «Погнали!» Валентин Андреев.



Напомним, продвижение туристического потенциала регионов страны – одна из главных задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.