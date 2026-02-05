Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 февраля 2026 11:13Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе "Погнали!"
05 февраля 2026 11:12Ярмарка объяснила очереди на выставку "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде
04 февраля 2026 19:57Писательница из Нижнего Новгорода стала героиней документального сериала
04 февраля 2026 09:36Два исторических дома в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей
03 февраля 2026 11:59Скульптор Щитов установит в Нижегородской области два новых памятника
02 февраля 2026 18:18НГХМ повысил цены на билеты и экскурсии с 1 февраля
02 февраля 2026 16:51"Все любят Олю и пельмешки": Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм
02 февраля 2026 12:50График работы выставки "АРТ МИР 2026" изменился в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 08:08Арсений Гончуков: "Я уехал из страны, потому что спасался от себя"
01 февраля 2026 19:16Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы
Культура и отдых

Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе "Погнали!"

05 февраля 2026 11:13 Культура и отдых
Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе Погнали!

Фото: АНО "Центр 800"

Агентство гостеприимства Нижегородской области совместно с туристической платформой «Погнали!» запустили информационный портал о Нижнем Новгороде. Здесь собраны карта с основными достопримечательностями приволжской столицы и путеводитель по ключевым местам города, а также лента с живыми фотографиями и впечатлениями путешественников. Кроме того, на портале можно познакомиться с местными гидами.

Как отметили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, портал выполнен в обновлённом, интуитивно понятном дизайне платформы «Погнали!».

«Создание туристического портала – один из проектов, который успешно реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между нашим министерством и платформой «Погнали!». Это еще один шаг к нашей глобальной цели – непрерывному продвижению туристического потенциала Нижегородской области, укреплению ее имиджа как в России, так и за рубежом», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Вместе с запуском турпортала на POGNALI.RU стартовала трансляция рекламного видеоролика о Нижнем Новгороде на тысячах экранов в 25 крупнейших городах России. Такая поддержка обеспечивает ежемесячный охват свыше 30 млн зрителей. что позволит повысить узнаваемость Нижнего Новгорода как туристического направления на федеральном уровне.

Напомним, по замыслу авторов платформы «Погнали!» пользователи смогут находить попутчиков, совместно планировать путешествия, делиться любимыми маршрутами и рекомендовать друг другу интересные места.

«Наша задача – создавать цифровую среду для развития территориальных брендов и живого сообщества путешественников. Запуск портала для Нижнего Новгорода позволяет нам вовлекать и местных жителей, и гостей города в совместное создание контента. Именно реальные впечатления, истории и советы пользователей формируют самую честную и привлекательную картину места, которая мотивирует на новые путешествия», – пояснил генеральный директор платформы «Погнали!» Валентин Андреев.

Напомним, продвижение туристического потенциала регионов страны – одна из главных задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных