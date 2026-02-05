Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Культура и отдых

Точки концентрации талантов создадут в двух нижегородских библиотеках

05 февраля 2026 15:41 Культура и отдых
Точки концентрации талантов создадут в двух нижегородских библиотеках

Фото: детская библиотека №2 (Выкса)

В Нижегородской области в 2026 году в двух библиотеках появятся точки концентрации талантов "Гений места". Новыми участниками федерального проекта стали городская детская библиотека №2 в Выксе и Уренская центральная детская библиотека. 

Как сообщили в региональном минкульте, отбор библиотек проходил в рамках конкурсной процедуры, итоги которой подвели эксперты Минкульта РФ и Российской государственной библиотеки. 

На базе детской библиотеки №2 в Выксе планируется создать креативную медиалабораторию "Будущее здесь", ориентированную на подростков. Проект предполагает обучение работе с медиатехнологиями, а также проведение лекций и мастер-классов с участием приглашенных специалистов.

В Уренской центральной детской библиотеке откроется литературно-анимационная студия "Мультляндия" для учеников младших классов. Школьники будут осваивать создание мультфильмов, отражающих идентичность своего населенного пункта и Нижегородской области. В дальнейшем студия начнет работать и с подростками. Участники проекта познакомятся с различными анимационными техниками, включая пластилиновую, песочную, кукольную анимацию, перекладку и другие форматы.

По данным Минкульта РФ, в 2026 году в России будет действовать уже 680 точек концентрации талантов "Гений места" в 84 регионах страны.

В Нижегородской области проект реализуется с 2022 года. За период с 2022 по 2026 год в регионе создано 18 точек концентрации талантов, из которых 17 работают на базе модельных библиотек.

Городская детская библиотека №2 в Выксе была модернизирована по модельному стандарту в 2020 году в рамках национального проекта "Культура". Уренская центральная детская библиотека была переоборудована в 2023 году за счет средств областного бюджета.

В 2026 году в Нижегородской области в рамках национального проекта "Семья" планируется создание еще семи модельных библиотек.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина мероприятия в сфере культуры включены в федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры", который реализуется в составе национального проекта "Семья". Он охватывает в том числе переоснащение кинозалов, библиотек, театров и музеев, а также мероприятия "Пушкинской карты".

Национальный проект "Семья" направлен на поддержку и развитие семейных ценностей и создание условий для гармоничного развития личности и благополучия российских семей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Минкульт
