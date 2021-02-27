Водоканал выполняет бестраншейную перекладку трубопровода на улице Фучика в Нижнем Новгороде Общество

Водоканал выполняет бестраншейную перекладку трубопровода на улице Фучика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, перекладка 125 метров трубопровода холодного водоснабжения ведется с помощью комплекса управляемого прокола.

"Этот способ является бестраншейным, для проведения работ требуется только устройство нескольких котлованов на протяжении следования трубопровода, что позволяет избежать масштабных раскопок на всем протяжении перекладки и ограничения дорожного движения", - сказано в сообщении.

По словам начальника Автозаводского водопроводного участка Юрия Голубева, необходимость перекладки вызвана высоким уровнем износа трубопровода.

"За последние три года на трубопроводе случилось 6 аварийных ситуаций, в связи с чем было принято решение о его замене. Сложность работ заключается в большом количестве смежных коммуникаций: близко проходят теплотрасса, газопровод, каналы связи, электрические кабели", - сказал он.

Работы стартовали 6 марта и продлятся до середины марта. В ходе перекладки стальной трубопровод 1987 года будет заменен на новый полиэтиленовый, гарантийный срок работы которого 50 лет.

Указанный участок обеспечивает альтернативное водоснабжение жилых домов и школы, что позволит проводить аварийные и плановые работы на магистральном трубопроводе без отключения водоснабжения.