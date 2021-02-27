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Ковш экскаватора упал на ногу рабочего в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Согласно информации, ведомство проводит расследование несчастного случая, произошедшего в ООО "Дорожная Строительная Компания".
В сообщении отмечается, что 6 марта на 38-летнего водителя-слесаря во время технического обслуживания экскаватора упал ковш. Мужчина получил тяжелую травму ноги в виде множественных открытых и закрытых переломов костей.
Сейчас мужчина доставлен в городскую клиническую больницу № 12 Сормовского района.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Госинспекция труда примет меры реагирования по результатам выявленных нарушений на производстве.
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