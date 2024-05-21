Злоумышленники дистанционным способом похитили деньги у жительницы Лукояновского района

Мужчина сообщил, что мошенники пытаются похитить ее средства, чтобы сохранить деньги, надо перевести сбережения на безопасный счет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина поверила звонившему и перевела деньги по указанным реквизитам. Позже гражданка осознала, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Полиция проводит мероприятия, призванные установить круг лиц, которые причастны к совершению противоправного деяния.
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