Злоумышленники дистанционным способом похитили деньги у жительницы Лукояновского района Происшествия

Злоумышленники дистанционным способом похитили деньги у жительницы Лукояновского района. Женщина заявила правоохранителям, что ей поступил звонок от неизвестного, он представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина сообщил, что мошенники пытаются похитить ее средства, чтобы сохранить деньги, надо перевести сбережения на безопасный счет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина поверила звонившему и перевела деньги по указанным реквизитам. Позже гражданка осознала, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Полиция проводит мероприятия, призванные установить круг лиц, которые причастны к совершению противоправного деяния.