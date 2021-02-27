Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Культура и отдых
12 марта 2021 08:49  [55] Александр Цыпкин и Максим Виторган выступят в Нижнем Новгороде с программой "The Best"
11 марта 2021 16:51  [177] Стоимость реставрации нижегородского ТЮЗа составит 41,6 млн рублей
11 марта 2021 16:41  [275] Пятиметровую скульптуру установят в нижегородском киноцентре "Рекорд"
11 марта 2021 13:44  [211] Спектакль "Мастер и Маргарита" пройдет в нижегородском "Юпитере" 7 апреля
10 марта 2021 19:45  [814] Озвучены условия празднования Масленицы в Нижегородской области
10 марта 2021 09:50  [333] Более 800 артистов станут участниками международной хоровой ассамблеи в Нижнем Новгороде
09 марта 2021 11:49  [862] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 9 по 14 марта 2021 года
08 марта 2021 11:09  [345] Идею создания межрегионального театрально-педагогического центра обсудили в Нижнем Новгороде
07 марта 2021 09:38  [484] Музей Сахарова в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют к 100-летнему юбилею ученого
06 марта 2021 18:35  [470] Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Нижегородской филармонии
Культура и отдых

Александр Цыпкин и Максим Виторган выступят в Нижнем Новгороде с программой "The Best"

12 марта 2021 08:49  [55] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Современный писатель Александр Цыпкин и российский актер Максим Виторган выступят в КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде с программой "The Best" 8 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, программа включает в себя лучшие рассказы, прочитанные со сцены "БеспринцЫпных чтений" и горячо полюбившиеся слушателям проекта, а также новые, еще не опубликованные произведения Александра Цыпкина.

"После выхода сериала "Беспринципные" чтение рассказов, на которых он основан становится особенным событием, потому что зрители теперь могут сравнить оригинальный источник и режиссерскую интерпретацию. Иногда они отличаются очень серьезно. А у кого получилось лучше – решать зрителю", - сказал Александр Цыпкин, комментируя предстоящий спектакль.

Актер Максим Виторган – постоянный резидент фестиваля "БеспринцЫпных чтений", однако в специальной программе "The Best" будет принимать участие в первый раз.

Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата "Русского Букера" Александра Снегирёва. За четыре года прошло более трехсот "Чтений" в пятнадцати странах мира. Со сцены звучали произведения писателей — основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.

В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Никита Кукушкин, Павел Табаков и другие.

(18+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph