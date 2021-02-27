Александр Цыпкин и Максим Виторган выступят в Нижнем Новгороде с программой "The Best" Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Современный писатель Александр Цыпкин и российский актер Максим Виторган выступят в КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде с программой "The Best" 8 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, программа включает в себя лучшие рассказы, прочитанные со сцены "БеспринцЫпных чтений" и горячо полюбившиеся слушателям проекта, а также новые, еще не опубликованные произведения Александра Цыпкина.

"После выхода сериала "Беспринципные" чтение рассказов, на которых он основан становится особенным событием, потому что зрители теперь могут сравнить оригинальный источник и режиссерскую интерпретацию. Иногда они отличаются очень серьезно. А у кого получилось лучше – решать зрителю", - сказал Александр Цыпкин, комментируя предстоящий спектакль.



Актер Максим Виторган – постоянный резидент фестиваля "БеспринцЫпных чтений", однако в специальной программе "The Best" будет принимать участие в первый раз.

Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата "Русского Букера" Александра Снегирёва. За четыре года прошло более трехсот "Чтений" в пятнадцати странах мира. Со сцены звучали произведения писателей — основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.

В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Никита Кукушкин, Павел Табаков и другие.

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