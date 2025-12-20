Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Культура и отдых

Каток в парке "Швейцария" закроют на корпоратив 21 декабря

20 декабря 2025 17:13 Культура и отдых
Каток в парке Швейцария закроют на корпоратив 21 декабря

Каток в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде 21 декабря будет закрыт для массового катания. Об этом сообщили представители парка в телеграм-канале.

"Корпоративное катание - один из вариантов услуг, которые оказывает наш ледовый комплекс. И это здорово, когда компания выбирает активный праздничный отдых, выступает за здоровый образ жизни", — говорится в сообщении.

В штатном режиме каток заработает во вторник, 23 декабря.

Напомним, ледовая площадка в парке начала работу 1 декабря. В этом сезоне его символом стала светящаяся матрёшка.

Каток будет открыт до 9 марта. Сеансы проходят с 10:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. В новогоднюю ночь каток будет работать до 3:00.

Ранее сообщалось, что этой зимой в Нижнем Новгороде открыто около 100 катков в разных локациях.

