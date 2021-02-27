Моноспектакль "Научи меня жить" Максима Аверина состоится в нижегородском "Юпитере" 14 мая Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Моноспектакль "Научи меня жить" Максима Аверина состоится в нижегородском "Юпитере" 14 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в спектакле собраны как лучшие произведения предыдущего спектакля "Все начинается с любви", так и новые композиции.

В сообщении отмечается, что моноспектакль "Научи меня жить" расширит представление зрителей о возможностях и таланте артиста.

"Это не творческая встреча, не концерт, — это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой", - говорится в сообщении.

"Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и открывает свою душу в этом диалоге. Максим Аверин ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника", - сказано в сообщении организаторов.

В программе стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других великих творцов, а также знаменитые песни советских и российских композиторов.

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