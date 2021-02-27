Чиновникам в Нижнем Новгороде грозит увольнение за некачественную уборку снега Общество

Фото: Соцсеть ВКонтакте, автор Наталья Рябова

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев не исключил увольнения чиновников, ответственных за некачественную уборку снега с городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Руководителю дорожного департамента объявлен выговор. Не исключаю, что последуют и определённые кадровые решения", - приводит пресс-служба слова Юрия Шалабаева.

Он также принял решение депремировать ответственных за некачественную расчистку улиц.

"Снегопады, которые обрушились на наш город в феврале, были аномальными <…>. Но это не должно быть отговоркой для должностных лиц, поэтому принято решение о депремировании глав районов и их заместителей, ответственных за уборку дорог", - сказал глава Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев рассказал о жалобах от жителей города на работу ДУКов и ТСЖ, которые не занимаются расчисткой внутридворовых территорий и внутриквартальных улиц. Кроме того, есть проблемы и с муниципальными проездами, которые тоже некачественно очищаются. По словам главы города, в настоящее время основные магистрали расчищены и технику, которая там работала, будут постепенно переводить на внутриквартальную сеть и дворы.