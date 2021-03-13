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Происшествия

Женщина и двое детей госпитализированы после ДТП на Бору

15 марта 2021 10:06  [44] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Женщина и двое детей госпитализированы после ДТП на Бору. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 13 марта в 11:36 на 10 км а/д Кольцово – Керженец в г.о.г Бор.

35-летняя водитель автомобиля ВАЗ 21074 не справилась с управлением, после чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Kia.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗа - 13-летний юноша и 4-летняя девочка.

Женщина сломала левое бедро, а дети получили разные ушибы. Все трое были доставлены в больницу для осмотра медиками.

Всего за 13 марта в регионе произошло 8 автоаварий, в которых пострадали в общей сложности 12 человек.

Напомним, что один человек погиб и два пострадали в результате столкновения пяти транспортных средств в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ДТП
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