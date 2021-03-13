Инициативные группы подали 18 проектов в программу "Вам решать" в Чкаловске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Инициативные группы подали 18 проектов в программу "Вам решать" в Чкаловске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, жители Чкаловска активно включились в подачу заявок в проект "Вам решать".

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии в этом году подано 18 инициатив на сумму 7, 301 млн рублей.

За последние годы благодаря программе инициативного бюджетирования, в которой Чкаловск участвует с 2015 года, на его территории было реализовано 53 проекта на сумму более 50 млн рублей. Одним из таких проектов стало строительство хоккейного корта у школы № 4 им. В.В. Клочкова.



"Наша школа была построена в 1932 году, и для занятий спортом не было подходящих условий - спортзал находится в цокольном подвальном помещении. Поэтому родилась идея создать на территории школьного сада стадион круглогодичного действия, где зимой можно играть в хоккей, а летом - в волейбол, баскетбол, гандбол, большой теннис. Мы вышли с этой инициативой и очень рады, что все получилось. На строительство стадиона были получены гранты – в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и Фонда президентских грантов. Также благодаря поддержке спонсоров и родителей школьников мы собрали еще около 7 млн рублей. Стадион отвечает всем современным требованиям: качественное покрытие, разметка для разных видов спорта, закуплено оборудование на 1 млн рублей. Все очень довольны результатом", - рассказала директор школы №4 Галина Жиркова.

Напомним, проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".