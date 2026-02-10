Мартовская погода ждет нижегородцев с 13 февраля

Фото:
В конце рабочей недели в Нижегородской области установится мартовская погода с оттепелями. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
По ее словам, до 12 февраля в регионе сохранится холодная погода. Температурный фон будет на 2-5 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы ожидается до минус 15 градусов, а по области местами, особенно при прояснениях, — до -18. Днем столбики термометров будут опускаться до минус 8-11 градусов. Возможен небольшой снег и гололедица.
С 13 февраля ситуация начнет меняться. В регион задуют юго-западные ветры, которые принесут теплые воздушные массы.
"Поэтому прогнозируется мартовская погода с оттепелями и с осадками. Это все будет происходить на фоне пониженного атмосферного давления", - сказала синоптик.
Ранее Ольга Мокеева рассказала, стоит ли ожидать весной сильного паводка и каким будет лето 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+