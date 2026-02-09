Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 19:00Проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени
09 февраля 2026 18:58Нижегородским школьникам на "Уроке цифры" расскажут о рекомендательных алгоритмах
09 февраля 2026 18:56Доброволец войск БПЛА: "За нами стоят наши родные, и мы обязательно победим!"
09 февраля 2026 18:24Отопление скоро вернется в дома после прорыва трубы на Ванеева
09 февраля 2026 18:10Запрещенку из Узбекистана сожгли в аэропорту Нижнего Новгорода
09 февраля 2026 17:53Парковка возле нижегородского Дома связи станет платной с 10 марта
09 февраля 2026 16:47Число детей в нижегородских детдомах сократилось на 22%
09 февраля 2026 15:31Эксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах
09 февраля 2026 14:53Налоговая предупредила нижегородцев о новой схеме мошенничества
09 февраля 2026 14:35Три электрички до Нижнего Новгорода задержались 9 февраля
Общество

Доброволец войск БПЛА: "За нами стоят наши родные, и мы обязательно победим!"

09 февраля 2026 18:56 Общество
Доброволец войск БПЛА: За нами стоят наши родные, и мы обязательно победим!

Фото: Дмитрий Музыка

Новая группа добровольцев заключила контракты с Министерством обороны Российской Федерации и отправилась в подразделение войск беспилотных систем. Перед службой бойцы проходят на полигоне специальное обучение. Подготовка по направлению «оператор БПЛА» и другим специальностям занимает два месяца.

Набор на службу в войска беспилотных систем в Нижнем Новгороде ведется через Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Добровольцев привлекает возможность освоить современные технологии, востребованную профессию и одновременно внести свой вклад в достижение целей спецоперации.

Один из нижегородских добровольцев до заключения военного контракта работал в сфере ЖКХ. За его плечами - срочная служба в морской пехоте ВМФ России. Говорит, что главным мотивом вступить в подразделения войск беспилотных систем для него стала защита семьи.

«Мы боремся с нацизмом, и наша главная цель – защитить близких и обеспечить им спокойную жизнь. Враг атакует не только военные объекты, но и мирных жителей, запуская дроны. Это бесчеловечно! Поэтому я решил заключить контракт. Хочу помогать координировать действия подразделений, сбивать вражеские беспилотники и уничтожать их технику. За нами стоят наши родные, их поддержка, и мы обязательно победим!» - сказал нижегородский доброволец.

Ещё один новобранец – житель Архангельска - планирует продолжать развиваться в этой профессии и после завершения службы. Он подчеркнул, что решил стать пилотом дронов из-за привлекательных условий контракта.

«Я изучил все условия — служба будет не на передовой и продлится год. Также важно, что перевод в другие подразделения возможен только с моего согласия. У меня уже есть опыт работы с беспилотниками, занимался этим на гражданке. Осознаю, что это большая ответственность, и готов к серьёзной работе. Буду помогать нашим войскам приближать победу», - говорит новобранец.

Отличительной особенностью контракта является гарантия службы не на передовой. После заключения контракта добровольцы проходят испытательный срок продолжительностью три месяца.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника - от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, что, кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Дом народного единства СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных