Доброволец войск БПЛА: "За нами стоят наши родные, и мы обязательно победим!" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Новая группа добровольцев заключила контракты с Министерством обороны Российской Федерации и отправилась в подразделение войск беспилотных систем. Перед службой бойцы проходят на полигоне специальное обучение. Подготовка по направлению «оператор БПЛА» и другим специальностям занимает два месяца.

Набор на службу в войска беспилотных систем в Нижнем Новгороде ведется через Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Добровольцев привлекает возможность освоить современные технологии, востребованную профессию и одновременно внести свой вклад в достижение целей спецоперации.

Один из нижегородских добровольцев до заключения военного контракта работал в сфере ЖКХ. За его плечами - срочная служба в морской пехоте ВМФ России. Говорит, что главным мотивом вступить в подразделения войск беспилотных систем для него стала защита семьи.

«Мы боремся с нацизмом, и наша главная цель – защитить близких и обеспечить им спокойную жизнь. Враг атакует не только военные объекты, но и мирных жителей, запуская дроны. Это бесчеловечно! Поэтому я решил заключить контракт. Хочу помогать координировать действия подразделений, сбивать вражеские беспилотники и уничтожать их технику. За нами стоят наши родные, их поддержка, и мы обязательно победим!» - сказал нижегородский доброволец.

Ещё один новобранец – житель Архангельска - планирует продолжать развиваться в этой профессии и после завершения службы. Он подчеркнул, что решил стать пилотом дронов из-за привлекательных условий контракта.

«Я изучил все условия — служба будет не на передовой и продлится год. Также важно, что перевод в другие подразделения возможен только с моего согласия. У меня уже есть опыт работы с беспилотниками, занимался этим на гражданке. Осознаю, что это большая ответственность, и готов к серьёзной работе. Буду помогать нашим войскам приближать победу», - говорит новобранец.

Отличительной особенностью контракта является гарантия службы не на передовой. После заключения контракта добровольцы проходят испытательный срок продолжительностью три месяца.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника - от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, что, кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.