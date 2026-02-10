В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Мусорный полигон в Кстовском районе расширят за 600 млн рублей

10 февраля 2026 07:50 Общество
Мусорный полигон в Кстовском районе расширят за 600 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

В Кстовском районе планируется масштабное расширение полигона твердых коммунальных отходов. Строительство двух новых участков для захоронения мусора обойдется в 600 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Работы будут вестись юго-восточнее села Большое Мокрое, где расположен действующий полигон ТКО. Его эксплуатирует региональный оператор "Реал — Кстово", который также выступил заказчиком по контракту на строительство.

Генподрядчиком выбран единственный поставщик — компания "Профессионал-СтройРесурс". Завершить все работы подрядчик должен до конца октября 2026 года.

Разрешение на расширение полигона выдало министерство строительства Нижегородской области в декабре 2025 года.

Напомним, что в феврале 2026 года Кстовский районный суд приостановил деятельность полигона на 45 суток из-за выявленных экологических нарушений. Как уточнял Росприроднадзор, на объекте обнаружены отходы, запрещенные к захоронению, а также участки с тлеющим мусором. Компания "Реал — Кстово" заявляла о намерении обжаловать это судебное решение.

Теги:
Госзакупки Кстово ТКО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных