Нижегородским школьникам на "Уроке цифры" расскажут о рекомендательных алгоритмах Общество

Фото: Минцифры РФ

Стартовал новый «Урок цифры» на тему «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому».

Урок посвящен продуктам, основанным на данных и машинном обучении. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Новый «Урок цифры» знакомит школьников с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма. Это второй образовательный модуль, созданный для проекта экспертами «Авито».

По сюжету ученики вместе с главными героями – Запятыней, Скобцом и братьями Слешами – помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления – от данных до решения – и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми ИТ-профессиями в команде. Игра «Площадь интересов»: знакомит с профессией дата-сайентиста: ученики изучают, как алгоритмы понимают предпочтения пользователей. Игра «Трасса доставки данных» знакомит с профессией бэкенд-разработчика: ребята узнают о надежной инфраструктуре для работы алгоритмов. Игра «Библиотека гипотез» знакомит с профессией дата-аналитика: школьники проверяют, как улучшить алгоритм с помощью анализа действий пользователей. Игра «Зал взвешенных решений» знакомит с A/B-тестированием – стандартом принятия решений в цифровой среде.

«Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир ИТ и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе», – подчеркнул директор департамента поиска и рекомендаций Авито Андрей Венжега.

«Новый «Урок цифры» посвящен работе рекомендательных систем и алгоритмов, с которыми пользователи сталкиваются каждый день при использовании различных цифровых платформ. Мы считаем важным сформировать понимание у школьников профессий, связанных с ИТ и ИИ, а также механику формирования рекомендаций и какую роль в этом играют данные. Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией», – отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

За успешное прохождение «Урока цифры» ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы в реальные средства и направлены в виде пожертвований организациям.

Напомним, что проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения и Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», утвержденной президентом России Владимиром Путиным.