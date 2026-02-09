Завод "Красный якорь" начал сносить старые здания в Канавинском районе Общество

Фото: redanchor.ru

На территории завода "Красный якорь" начался демонтаж старых зданий. Снос проводится в рамках масштабного проекта реновации предприятия.

Первыми под снос попали сооружения бывшего цеха №3 — старая кузница и вспомогательные производственные помещения. Также планируется демонтировать ветхие здания инструментального цеха №5, старую котельную и здание общежития.

Как сообщили на предприятии, кузнечно-прессовое производство уже перенесено в новое здание, специально построенное для этих целей. Инструментальный участок также переехал — теперь он размещается в реконструированном цехе, где в дальнейшем ожидается расширение производственных мощностей.

В рамках реновации заводу предстоит строительство современной котельной и перекладка более двух километров инженерных коммуникаций — сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и энергоснабжения.

Особое внимание в процессе обновления территории будет уделено мемориалу в честь сотрудников предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны. Стела с именами героев будет перенесена в более заметное и доступное место — вне производственной зоны, чтобы к ней могли подойти как сотрудники, так и гости завода.

Ранее сообщалось, что в непосредственной близости от территории "Красного якоря" в Канавинском районе планируется строительство жилого комплекса из шести многоквартирных домов, а также новой начальной школы. Для реализации этого проекта необходимо будет снести 18 малоэтажных жилых строений.