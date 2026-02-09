Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 19:44Завод "Красный якорь" начал сносить старые здания в Канавинском районе
09 февраля 2026 19:00Проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени
09 февраля 2026 18:58Нижегородским школьникам на "Уроке цифры" расскажут о рекомендательных алгоритмах
09 февраля 2026 18:56Доброволец войск БПЛА: "За нами стоят наши родные, и мы обязательно победим!"
09 февраля 2026 18:24Отопление скоро вернется в дома после прорыва трубы на Ванеева
09 февраля 2026 18:10Запрещенку из Узбекистана сожгли в аэропорту Нижнего Новгорода
09 февраля 2026 17:53Парковка возле нижегородского Дома связи станет платной с 10 марта
09 февраля 2026 16:47Число детей в нижегородских детдомах сократилось на 22%
09 февраля 2026 15:31Эксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах
09 февраля 2026 14:53Налоговая предупредила нижегородцев о новой схеме мошенничества
Общество

Завод "Красный якорь" начал сносить старые здания в Канавинском районе

09 февраля 2026 19:44 Общество
Завод Красный якорь начал сносить старые здания в Канавинском районе

Фото: redanchor.ru

На территории завода "Красный якорь" начался демонтаж старых зданий. Снос проводится в рамках масштабного проекта реновации предприятия.

Первыми под снос попали сооружения бывшего цеха №3 — старая кузница и вспомогательные производственные помещения. Также планируется демонтировать ветхие здания инструментального цеха №5, старую котельную и здание общежития.

Как сообщили на предприятии, кузнечно-прессовое производство уже перенесено в новое здание, специально построенное для этих целей. Инструментальный участок также переехал — теперь он размещается в реконструированном цехе, где в дальнейшем ожидается расширение производственных мощностей.

В рамках реновации заводу предстоит строительство современной котельной и перекладка более двух километров инженерных коммуникаций — сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и энергоснабжения.

Особое внимание в процессе обновления территории будет уделено мемориалу в честь сотрудников предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны. Стела с именами героев будет перенесена в более заметное и доступное место — вне производственной зоны, чтобы к ней могли подойти как сотрудники, так и гости завода.

Ранее сообщалось, что в непосредственной близости от территории "Красного якоря" в Канавинском районе планируется строительство жилого комплекса из шести многоквартирных домов, а также новой начальной школы. Для реализации этого проекта необходимо будет снести 18 малоэтажных жилых строений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский район Красный якорь Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2026 16:4513-этажный дом построят по КРТ на Гвардейской в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 15:09Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 12:27Названы нижегородские муниципалитеты-лидеры по вводу жилья в 2025 году
04 февраля 2026 18:17Первый дом проекта КРТ в Ольгине планируют сдать до конца 2027 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных