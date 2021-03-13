Певица Марина Девятова проведет встречу со студентами нижегородских музыкальных школ Культура и отдых

Марина Девятова Фото: официальный сайт певицы

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Певица Марина Девятова проведет встречу со студентами нижегородских музыкальных школ. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, встреча студентов консерватории, музыкального училища и учащихся музыкальных школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области и исполнительницы народных песен и романсов Марины Девятовой пройдет 17 марта в 14:00 в Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки.

Встреча пройдет по инициативе директора концертно-гастрольного бюро "Нижегородконцерт" Александра Бениша.

При этом 16 марта певица выступит во Дворце культуры химиков в Дзержинске, а 17 марта даст концерт в театре оперы и балета им. А.С. Пушкина.

"Марина Девятова – представительница истинной народной культуры. Ее творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои", - говорится в сообщении организаторов.