Татьяна Короткевич: "Гражданский долг в Республике Беларусь не только возможен, но и неизбежен" Политика

Татьяна Короткевич

Посетившая недавно Нижний Новгород Татьяна Короткевич, сопредседатель общественного движения "Говори правду", представляет собою совершенно неизвестный в России тип белорусских политиков – центристов, ратующих за гражданский диалог.

- Более того, - говорит Татьяна Николаевна, - мы считаем, что выражаем интересы самой многочисленной части белорусского общества, в которой существует очень высокий запрос на перемены, и в то же время осознающей, что такие перемены должны и могут быть достигнуты только в рамках мирных, законодательных процедур, исключающих столкновения и насилие, основанных на участии, диалоге, консенсусе.

- Вы полагаете, что диалог в принципе возможен?

- Не только возможен, но в некотором смысле неизбежен. Глядя на то, как показывают политические процессы в моей стране по телевизору, рядовой россиянин видит две крайности: несговорчивую власть и участников уличного протеста. Но, поверьте, большинство моих сограждан теперь очень живо интересуется политикой и в то же время не принадлежит ни к одной из выше упомянутых групп.

- Во власти есть силы, желающие такого диалога?

- Во власти много умных трезво мыслящих людей, прекрасных профессионалов. Другое дело, что в нашей политической традиции не принято громко озвучивать свою личную точку зрения.

- Связывают ли белорусы какие-то надежды с объявленной конституционной реформой?

- Одна часть общества считает, что власть пойдет на какие-то уступки, другая – что реформа будет чисто косметической, без участия большинства граждан в условиях закрытости процесса реализации избирательного права. Но уже сама постановка вопроса свидетельствует о дефиците открытости и прозрачности в политике. А запрос на прозрачность, понятность процессов существует не только в белорусском обществе, но и в международных отношениях, и в первую очередь со стороны наших соседей. Это касается и Таможенного союза, и Союзного Государства.

- С чем связан Ваш визит в Нижний?

- Я приехала сюда по приглашению деловых женщин из Комитета по развитию женского предпринимательства при Торгово-промышленной палате Нижегородской области. Ваш регион один из крупнейших экономических партнеров Беларуси, и поэтому понятен интерес нижегородских деловых кругов к перспективам развития экономических связей между двумя странами. Я тоже считаю, что наработка таких горизонтальных связей очень полезна. Меня же интересовал ваш опыт самоорганизации предпринимателей, особенно женщин, которые традиционно являются носителем созидающего начала во всех общественных процессах.

- Чем именно так ценен для вас этот опыт?

- Дело в том, что возглавляемое мною движение ставит своей целью внедрение механизмов гражданского диалога "на местах" - в институтах районной, городской власти для решения конкретных задач, связанных, в том числе, и с ведением бизнеса.

- Вы всерьез рассчитываете на то, что, делая это, сможете повлиять на политику власти в Республике?

- Да. Во-первых, история мировой политики изобилует примерами, когда незначительные, казалось бы, процессы неожиданно оказывались решающими. Во-вторых, мы создаем сам прецедент диалога и демонстрируем власти: смотрите, это работает и никому и ничем не угрожает. И в-третьих, в моей стране от местных властей зависит не так мало. Например, избирательные комиссии формируются местными органами, а рядовые граждане становятся добровольными наблюдателями на избирательных участках. Их взаимоотношения регламентированы белорусским законодательством – вот вам и пространство для диалога. На прошлых выборах быть наблюдателями захотело рекордное количество граждан, более 10 000 – это обычные, простые граждане.

- И как они себя проявили?

- А вот это самое интересное: когда они сталкивались с нарушениями, то что, вы думаете, они делали? Они садились писать письма, жалобы, обращения в разные инстанции. Эта та часть общества, которая желает добиваться справедливости законодательными путем. Не бросать камни и не выкрикивать лозунги, а просто разговаривать, доносить свою точку зрения, дебатировать и находить консенсус. И они заслуживают, чтобы их услышали. Власть должна слышать каждого – это ее обязанность.