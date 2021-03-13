Цена бензина в России будет рассчитываться по-новому Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Правительство РФ скорректируют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, информацию о корректировке демпферного механизма на внутреннем топливном рынке озвучил

вице-премьер Александр Новак на совещании, где обсуждалась текущая ситуация на рынке нефтепродуктов.

Демпферный механизм применяется в России с 2019 года в целях сократить колебания цен на топливо на внутреннем и внешнем рынке. Когда экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, государство компенсирует нефтекомпаниям примерно половину разницы, чтобы НПЗ не так сильно повышали оптовые цены внутри страны. Если, напротив, разница становится отрицательной, уже нефтекомпании платят в бюджет.

Во время совещания Александр Новак сказал, что топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу, в то же время постепенно наращивая загрузку НПЗ и запасы топлива к весенне-летнему периоду.

Говоря о корректировке демпфера, Александр Новак подчеркнул важность механизма для рынка с точки зрения сохранения достаточной доходности розничного сегмента и удержания роста конечных цен в пределах инфляции.

"Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", - пояснил вице-премьер.