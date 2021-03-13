Дума Нижнего Новгорода сформирует новый состав избиркома города Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода сформирует новый состав избирательной комиссии города. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению 19 марта 2021 года.

Депутаты комиссии поддержали проект решения "Об опубликовании сообщения о приеме предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород".

Как пояснила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, срок полномочий городской избирательной комиссии, составляющий пять лет, истек 15 марта 2021 года.

В связи с этим городской Думе в течение 60 дней требуется сформировать новый состав из 12 человек.

При этом половина членов должна быть назначена по предложению политических партий, участвующих в распределении мандатов в Госдуме, Законодательном собрании Нижегородской области и городской Думе. Вторая половина формируется на основании предложений от избирательной комиссии Нижегородской области.

Свои кандидатуры могут предложить политические партии, общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы или горизбирком предыдущего состава.

Окончательное решение о формировании нового состава горизбиркома будет принято на заседании Гордумы 24 марта 2021 года. Предложения по составу избирательной комиссии будут приниматься в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в газете "День города. Нижний Новгород".