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Нижегородские педагоги пройдут курс обучения для занятий с "особенными" детьми

22 марта 2021 14:58  [111] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Работников школ и дошкольных учреждений Нижегородской области приступили к изучению курса "Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих нарушений, обучение, абилитация и развитие детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пока речь идет о 50 педагогах из 36 муниципальных и государственных образовательных организаций, в которых образовательный процесс для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) уже адаптирован либо начнется с сентября 2021 года. Продолжительность курса — 260 часов.

Как сообщалось ранее, с 2019 года в Нижегородской области реализуется Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, утвержденная распоряжением правительства Нижегородской области в сентябре 2019 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Концепция предполагает качественное реформирование всей государственной системы с целью обеспечения нормального качества жизни людей с аутистическим расстройством. Одним из важнейших аспектов поддержки людей с РАС является создание доступных условий для получения образования. Дети с РАС имеют особые образовательные потребности, что предъявляет высокие требования к компетенциям педагогов и руководителей образовательных организаций.

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Теги:
Образование Учитель
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