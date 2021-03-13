Предприятие по фасовке икры планируют построить на ул. Лунской в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Предприятие по фасовке икры планируют построить на ул. Лунской,2а в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области от 2 марта 2021 года.

Согласно информации, индивидуальный предприниматель Измайлова А.А. намерена организовать на этом участке деятельность по фасовке икры и икорных продуктов, а также построить склады.

Для этого нужно внести изменения в генплан Нижнего Новгорода, чтобы перевести эту территорию из зоны жилой застройки в зону производственно-коммунальных объектов V класса вредности.

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона заявило, что поддерживает этот проект.

По данному вопросу проводились общественные обсуждения, в которых приняли участие 80 нижегородцев. Многие выступили против смены зонирования.

При этом сообщается, что в адрес министерства поступило коллективное обращение местных жителей о несогласии с предложенными изменениями, поскольку они считают, что по данному адресу планируется строительство лакокрасочного завода.

Индивидуальному предпринимателю предложено вместе с администрацией Сормовского района провести информирование жителей и инициировать повторные общественные обсуждения.