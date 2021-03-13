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Бизнес

Около 13 тысяч нижегородцев зарегистрировались в новом личном кабинете "Теплоэнерго"

25 марта 2021 11:17  [85] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Около 13 тысяч нижегородцев зарегистрировались в новом личном кабинете на сайте АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, новый личный кабинет обладает расширенным функционалом: здесь можно оплатить услуги предприятия в режиме онлайн, заказать электронную квитанцию с отправкой ее на указанную потребителем электронную почту, подробно ознакомиться с интересующей информацией в блоке часто задаваемых вопросов.

Кроме этого, как сказано в сообщении, в новом личном кабинете расширен классификатор обращений – теперь пользователь может выбрать интересующую его тему, и обращение быстрее поступит в ответственное подразделение, а значит, вопрос решится быстрее.

При этом в личном кабинете доступна возможность передачи показаний приборов учета, получение информации о состоянии лицевого счёта и истории начислений и платежей.

В компании также отметили, что до конца марта у пользователей личного кабинета, имеющих задолженность по платежам за услуги компании, есть возможность принять участие в акции "Прощайте, пени!".

СПРАВКА:
АО "Теплоэнерго" – крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде – обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах. В зоне ответственности предприятия – обеспечение теплоснабжения 5700 многоквартирных жилых домов.

Пошаговая видеоинструкция о регистрации в личном кабинете

 

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Теги:
Теплоэнерго
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