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Дмитрий Ивагин: "Для сохранения ОКН в Нижегородской области созданы уникальные перспективы"

25 марта 2021 19:42  [285] Общество
Дмитрий Ивагин

Дмитрий Ивагин

Фото: С сайта https://divagin.ru

В марте 2021 года начало работу АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС"). Это важное решение, которое возникло в ходе диалога общественности и власти, и это важный шаг в выстраивании системной работы с историческими домами, что позволяет привлекать инвесторов, участвовать в приспособлении и реставрации пустующих объектов культурного наследия (ОКН), особенно деревянных, проводить общественный контроль за качеством проектирования и реставрации, и многое другое. Об основных направлениях работы Агентства рассказал директор агентства Дмитрий Ивагин.

- Насколько новым для вас является направление работы с культурным наследием? И особенно с деревянным наследием?

- Направление не новое и в целом с объектами культурного наследия и с деревянным зодчеством, в частности. Первый раз в работе с ОКН столкнулся в 2006 году, аккурат, в год создания УГООКН НО. Ситуация в этой сфере и нормативно-правовая база сильно отличались от настоящего времени, тогда объект сделали и "забыли". Но чем-то, видимо, сфера "зацепила" и впоследствии много лет в рабочее время я занимался стандартными проектами по строительству и проектированию, а в нерабочее – интересовался и изучал тему объектов культурного наследия и процесс их реставрации. Это крайне интересно, каждый объект уникален, да есть опыт и аналогичные проектные решения, но каждый раз обязательно будет какая-то новая вводная! Началось всё с увлечения историями создания загородных усадеб и судеб их владельцев. Спустя ещё время, хобби захватило окончательно и с 2015 года стало одной из основных сфер деятельности.

- Каков сейчас потенциал Нижегородской области по сохранению и развитию исторической среды? Существует мнение, что спасать уже нечего.

- "Спасать уже нечего" тогда, когда не хочется спасть. Проще и дешевле снести объект, и на его месте устроить "точечный девелопмент", особенно в центральной части города. А заниматься объектами исторической среды всегда сложнее, но значительнее интереснее, кратно! Как интегрировать объект с историей не всегда в удовлетворительном состоянии в новую ткань города? По каким веским и объективным причинам это необходимо сделать? Каковы правовые основания для подобных решений? Как присвоение какого-либо охранного статуса объекту повлияет на прилегающие территории? Заморозит их развитие или будет способствовать трансформации городского пространства? За счёт каких средств будет производиться та или иная работа с объектами исторической среды? Множество вопросов возникает при работе с подобными объектами, и одна из основных целей Агентства, как раз систематизировать данную работу, соблюдая баланс между тотальным сохранением и редевелопментом исторических территорий. Потенциал есть, его только необходимо разглядеть и реализовать.

- Каковы на ваш взгляд перспективы привлечения инвесторов в регион? Насколько интересно инвесторам вкладываться в подобные объекты? Каким образом можно повысить привлекательность объектов для потенциальных инвесторов?

- Не смогу ответить по всему спектру отраслей, но в сфере сохранения объектов культурного наследия в Нижегородской области за предыдущие 3 года сложились, вернее даже – были созданы, уникальные перспективы и условия для инвесторов. Принят ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют инвесторам вкладывать средства в сохранение объектов и быть уверенным, что государственные льготы и гарантии будут хорошим подспорьем при возврате инвестиций. Дополнительно повысить привлекательность подобных объектов, кроме уже существующих способов, можно за счёт системного преобразования прилегающей территории, инфраструктуры, увеличения трафика. Комфортная городская среда и интересное смысловое наполнение – это прямой путь к увеличению проходимости, и как следствие увеличению капитализации квадратного метра отреставрированного объекта.

- Как будут перераспределены полномочия между управлением госохраны объектов культурного наследия, министерством имущества Нижегородской области и АНО во избежание дублирования каких-либо функций?

- УГООКН и Минимущество – органы государственной власти, наделённые определёнными полномочиями в соответствии со своими уставными документами. Агентство не принимает на себя исполнение каких-либо государственных функций из них, поэтому о дублировании функций говорить не приходится. Агентство призвано стать координатором работы по сохранению и развитию объектов исторической среды и исторических территорий за счёт привлечения внебюджетных средств. В частности, одна из функций Агентства – функция технического заказчика на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Отдельно стоит сказать, что объекты исторической среды являются ключевыми во многих сферах и оказывают существенное влияние на них: ЖКХ, градостроительство, девелопмент, и даже сельское хозяйство. Есть масса нюансов работы с ними, такие как: "государственная историко-культурная экспертиза". Или, например, "защитные зоны", "охранные зоны", "зоны регулирования застройки" могут как заморозить развитие территории, так и вдохнуть новую жизнь в депрессивные кварталы. А "предмет охраны" и правильный, обоснованный выбор вида работ оказывает существенное влияние на сферу ЖКХ. Так многоквартирные жилые дома – объекты культурного наследия – это отдельный блок задач для нас, начиная с разработки дополнительных нормативно-правовых актов, упрощающих работу с данным видом МКД и продолжая организацией новой системы работы с такими домами для управляющей компании. И эта проблема федерального масштаба. И ещё ведь есть "археология", необходимость в которой может стать препятствием для любого проекта. В целом, как поставлена задача губернатором: "Агентство – "единое окно" по поиску, подбору и сопровождению инвесторов для реставрации до получения необходимых согласований, положительных экспертиз и ввода объекта в эксплуатацию" - так мы её и решаем уже сейчас, с первого рабочего дня.

- Будет ли деятельность АНО финансироваться из бюджета? Если да, то по каким статьям?

- Думаю, основным ориентиром и критерием для возможности претендовать на бюджетное финансирование станут ощутимые и видимые результаты работы Агентства. На сегодняшний день, финансирование Агентства осуществляется не из средств бюджета Нижегородской области. Планируемые источники финансирования таковы:

- инвестиционные программы
- выполнение функций тех заказчика
- субсидии
- управление недвижимостью
- гранты
И в среднесрочной перспективе – полный хозрасчёт.

Источник: материалы с сайта фестиваля "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде

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Теги:
История Объекты культурного наследия окн
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