Почти 140 млн рублей выделено на ремонт Лысковской школы №3 Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Почти 140 млн рублей выделено на ремонт Лысковской школы №3. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, деньги на ремонт школы выделены как из областного бюджета, так и из бюджета Лысковского муниципального округа.

Работы в учебном заведении уже начались, они проводятся в рамках программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области", которая была утверждена постановлением правительства региона в марте 2019 года.

"Программа рассчитана на 6 лет. Мы планируем проводить капитальные ремонты не только в школах, но и в детских садах. В частности, в 2021 году будет выполнен комплексный капитальный ремонт девяти образовательных организаций, еще в 52 школах и 66 детских садах проведут ремонт по отдельным видам работ", - сказал нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Накануне ход ремонтных работ в школе №3 проверил глава Лысковского муниципального округа Виктор Иванов.

Он заметил, что в школе уже залиты перекрытия, смонтирована электрика, установлены маячки, позволяющие начать​ отделочные работы. Еще больший объем впереди. Подрядчики планируют завершить ремонт к новому учебному году 2021/2022.