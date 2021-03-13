Экскурсии на электричке разработают к 800-летию Нижнего Новгорода
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Экскурсии на городской электричке, посвященные 800-летию, разрабатываются в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев в ходе пресс-конференции 30 марта 2021 года.
Он рассказал, что торжественному событию будут посвящены как короткие экскурсии, так и длинные "железнодорожные круизы". Они будут запущены ближе к празднованию.
Отметим, что в настоящее время в Нижнем Новгороде проводятся экскурсии на городской электричке "Нижний Новгород – пр. Гагарина", посвященные истории Горьковской железной дороги и железным дорогам в годы Великой Отечественной войны.
Сергей Яковлев также рассказал о других перспективах развития ж/д туризма. Так, привлекательными направлениями туристических маршрутов он назвал Павлово и Арзамас.
"В ближайшей перспективе мы надеемся, что запустим туда туристические поезда", - сказал он.
Также глава департамента заявил о намерении вернуться к проекту "Вагон знаний", позволяющему школьникам путешествовать с учителями по России. Особенность проекта в том, что в дороге для детей организовываются различные активности.
Он напомнил, что сейчас большой популярностью среди нижегородцев пользуются поезда, следующие на фестивали "Золотая хохлома" в Семенов и в "Простоквашино".
Генеральный директор АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" Анатолий Кузнецов добавил, что компания также ежегодно организует перевозки в рамках паломнических туров во Владимир, перевозки участников велопробега "Дорога Минина" до станции Ильиногорской.
Напомним, участников первого железнодорожного круиза встретили в Нижнем Новгороде 7 марта. В наш город прибыл первый поезд в рамках круизного путешествия Москва-Нижний Новгород – Казань. По словам Сергея Яковлева, этому направлению будет уделено значительное внимание.
Ранее сообщалось, что туристический ретро-поезд начнет курсировать по маршруту "Нижний Новгород – Богородск" в июне 2021 года.
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