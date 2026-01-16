В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым Общество

Житель Лысковского района Нижегородской области Денис Елисеев, 1984 года рождения, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом подтвердили представители районной администрации.

По официальным данным, мужчина скончался в ходе выполнения служебных обязанностей.

Прощание с погибшим состоялось 16 января на территории нового кладбища.

"Выражаем соболезнования родным и близким военнослужащего", — говорится в сообщении на официальной странице администрации Лыскова в социальной сети.

Ранее стало известно, что Юрий Сущенко из Лысковского округа погиб во время выполнения боевых задач в зоне СВО.