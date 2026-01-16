Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 16:01Еще в двух нижегородских населенных пунктах ввели карантин по бешенству животных
16 января 2026 15:53Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января
16 января 2026 15:30НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции
16 января 2026 15:1660% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков"
16 января 2026 15:00Нижегородский загородный клуб закрыли из-за возможной угрозы пожара
16 января 2026 14:53Партийный десант "Единой России" проверил качество капитального ремонта Балахнинской ЦРБ
16 января 2026 14:47В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым
16 января 2026 14:35В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:07ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин
Общество

В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым

16 января 2026 14:47 Общество
В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым

Житель Лысковского района Нижегородской области Денис Елисеев, 1984 года рождения, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом подтвердили представители районной администрации.

По официальным данным, мужчина скончался в ходе выполнения служебных обязанностей.

Прощание с погибшим состоялось 16 января на территории нового кладбища.

"Выражаем соболезнования родным и близким военнослужащего", — говорится в сообщении на официальной странице администрации Лыскова в социальной сети.

Ранее стало известно, что Юрий Сущенко из Лысковского округа погиб во время выполнения боевых задач в зоне СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Лысковский район Некролог СВО
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
