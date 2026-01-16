Карантин ввели из-за вспышки бешенства в лысковской Чернухе

Фото:
Карантин по бешенству животных введен на территории села Чернуха Лысковского муниципального округа. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Причиной введения ограничительных мер стала регистрация эпизоотического очага на территории личного подсобного хозяйства гражданина. На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных животных, перемещение восприимчивых животных, снятие шкур с павших особей, а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности диких животных. Посещение заражённой территории ограничено — допущены только специалисты, задействованные в ликвидации очага, и жители.
В пределах всего неблагополучного пункта запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием животных. Также ограничен вывоз восприимчивых животных, за исключением направляемых на убой или вакцинированных не позднее чем за 179 дней до вывоза.
Указ распространяется на все правоотношения, возникшие с 30 декабря 2025 года.
Ранее в региональном управлении МЧС назвали нижегородские муниципалитеты с риском распространения бешенства.
