Общество

Карантин ввели из-за вспышки бешенства в лысковской Чернухе

16 января 2026 13:11 Общество
Карантин ввели из-за вспышки бешенства в лысковской Чернухе

Фото: Александр Воложанин

Карантин по бешенству животных введен на территории села Чернуха Лысковского муниципального округа. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Причиной введения ограничительных мер стала регистрация эпизоотического очага на территории личного подсобного хозяйства гражданина. На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных животных, перемещение восприимчивых животных, снятие шкур с павших особей, а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности диких животных. Посещение заражённой территории ограничено — допущены только специалисты, задействованные в ликвидации очага, и жители.

В пределах всего неблагополучного пункта запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием животных. Также ограничен вывоз восприимчивых животных, за исключением направляемых на убой или вакцинированных не позднее чем за 179 дней до вывоза.

Указ распространяется на все правоотношения, возникшие с 30 декабря 2025 года.

Ранее в региональном управлении МЧС назвали нижегородские муниципалитеты с риском распространения бешенства. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных