Нижегородский загородный клуб закрыли из-за возможной угрозы пожара

16 января 2026 15:00 Общество
Нижегородский загородный клуб закрыли из-за возможной угрозы пожара

Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

В Нижегородской области загородный клуб временно закрывали из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону. 

Решение о приостановке деятельности принял суд на основании проверки, проведенной сотрудниками регионального управления МЧС. Они обнаружили в коттеджах клуба серьезные отклонения от противопожарных норм, представлявшие угрозу для жизни и здоровья гостей. По итогам расследования индивидуального предпринимателя признали виновным в административном правонарушении по ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 20 суток.

Судебный пристав из Балахнинского районного отделения вручил представителю предпринимателя требование о прекращении работы и опечатал три коттеджа. Владельца также предупредили об ответственности за нарушение судебного постановления.

На протяжении всего срока приостановки пристав контролировал соблюдение решения суда. Администрация клуба исполнила требования без нарушений. После 20 дней производство окончили фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что закрытый приставами плавучий ресторан в Дзержинске самовольно возобновил работу, за что получил штраф. 

