Сельский ДК в Перевозе капитально отремонтируют по нацпроекту Общество

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Дубский сельский дом культуры г.о. Перевозский в 2021 году капитально отремонтируют в рамках реализации национального проекта "Культура". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На ремонт ДК выделено почти 2,5 млн рублей, из которых 1,8 млн – федеральные средства. Проект реализуется при областном и муниципальном софинансировании.

Здание Дубского дома культуры не ремонтировалось с даты его сдачи в эксплуатацию в 1970 году. Сейчас в нем работают шесть клубных формирований, которые охватывают интересы разных возрастов и категорий населения. Среди них молодежное объединение "Экспромт", вокальная студия "Дубчанка", детский танцевальный коллектив и клуб декоративно-прикладного творчества "Фантазеры".

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".