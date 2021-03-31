инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 2 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2021 18:36  [6] Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 1 апреля
01 апреля 2021 17:48  [98] Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала будет закрыт 5 и 6 апреля
01 апреля 2021 17:32  [76] Сельский ДК в Перевозе капитально отремонтируют по нацпроекту
01 апреля 2021 17:24  [124] Пшено с примесью металла обнаружили в Нижегородской области
01 апреля 2021 16:53  [185] Периоды запрета на рыбалку установлены в Нижегородской области
01 апреля 2021 16:36  [152] Большую Покровскую начали благоустраивать к 800-летию Нижнего Новгорода
01 апреля 2021 15:56  [157] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области
01 апреля 2021 15:42  [232] Нижегородские власти рассказали о преимуществах области для создания карбонового полигона
01 апреля 2021 15:14  [144] Газон площадью около 7 тысяч кв.м разобьют в сквере у НИИИС в Нижнем Новгороде
01 апреля 2021 15:06  [111] Выявлено еще несколько неработающих 1 апреля в Нижнем Новгороде светофоров
Общество

Сельский ДК в Перевозе капитально отремонтируют по нацпроекту

01 апреля 2021 17:32  [76] Общество

Фото: Соцсеть

Дубский сельский дом культуры г.о. Перевозский в 2021 году капитально отремонтируют в рамках реализации национального проекта "Культура". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На ремонт ДК выделено почти 2,5 млн рублей, из которых 1,8 млн – федеральные средства. Проект реализуется при областном и муниципальном софинансировании.

Здание Дубского дома культуры не ремонтировалось с даты его сдачи в эксплуатацию в 1970 году. Сейчас в нем работают шесть клубных формирований, которые охватывают интересы разных возрастов и категорий населения. Среди них молодежное объединение "Экспромт", вокальная студия "Дубчанка", детский танцевальный коллектив и клуб декоративно-прикладного творчества "Фантазеры".

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом Культуры Перевозский район Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph