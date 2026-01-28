Законопроект о бесплатных зубных протезах для пожилых россиян внесён в Госдуму Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил расширить программу обязательного медицинского страхования (ОМС) и включить в неё услуги по оказанию ортопедической стоматологической помощи для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Этот законопроект был внесён на рассмотрение Государственной Думы, передаёт 360.ru.

Миронов отметил, что проблемы с зубами у пожилых людей являются распространённой проблемой, которая может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Он подчеркнул, что плохое состояние зубов может негативно сказаться на питании, работе пищеварительной системы и продолжительности жизни.

"Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы. Стоит это дорого. Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают", — заявил Миронов.

По его словам, в некоторых регионах России такие услуги оказываются бесплатно только для определённых категорий льготников, и для устранения этого неравенства было предложено внести поправки в закон об обязательном медицинском страховании и сделать установку и ремонт зубных протезов бесплатными для всех пожилых граждан.

