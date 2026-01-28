Новую номинацию о единстве народов включили в премию "Служение"

Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
28 января 2026 16:42 Общество
В 2026 году в рамках третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение» введена новая категория — «Единство народов — сила страны». Она создана для поощрения проектов, направленных на укрепление межнациональных отношений и сохранение этнического многообразия России.

Идея добавить отдельную номинацию принадлежит представителям муниципальных образований и была поддержана президентом России Владимиром Путиным, объявившим 2026 год Годом единства народов России.

Заявки на конкурс принимались с 1 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Организаторы получили 1937 проектов в новой номинации. Особо активную позицию заняли участники из Дагестана, Татарстана, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Саратовской и Оренбургской областей.

Нижегородская область представила в новой номинации восемь проектов, авторы которых предложили инновационные подходы к укреплению межнационального согласия, сохранению культурного наследия и развитию патриотизма.

С 21 января началась работа Экспертного совета, в составе которого 351 профессионал, включая лауреатов прошлых лет. Им предстоит выбрать лучшие инициативы в десяти номинациях, а победителя в категории «Единство народов — сила страны» определит специальная комиссия. С 2 марта откроется народное голосование на портале «Госуслуги», где пользователи смогут отдать голоса за понравившиеся проекты.

Награждение лауреатов состоится в апреле 2026 года на форуме «Малая Родина — сила России» (18+).

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подчеркнул важность премий для муниципальных лидеров, отмечая, что они поддерживают национальные инициативы и обеспечивают развитие межнационального диалога.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что премия позволяет распространять лучший опыт и поощрять инновационные решения, способствующие развитию и совершенствованию муниципальных образований.

Всего на конкурс поступило 63 397 заявок, из которых 17 280 пройдут экспертную оценку, а лучшие проекты войдут в шорт-лист премии.

Премия «Служение» учреждена по поручению президента России и направлена на поощрение муниципальных служащих, вносивших значительный вклад в развитие муниципальных образований и улучшение жизни граждан. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных