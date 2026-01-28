Представители НОИЦ — в Общественном совете при УМВД Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Общественный совет при Управлении МВД по Нижнему Новгороду сформирован в новом составе и приступил к своей деятельности на ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ходе первого заседания начальник городского УМВД Олег Соколов, который вручил благодарности общественнице Наталье Халезовой за вклад в развитие взаимодействия гражданского общества и силовых структур.

Соколов подчеркнул важность ответственного подхода к исполнению общественных функций и призвал участников совета активно выражать мнения и вносить предложения по улучшению работы полиции.

В новый состав вошли двадцать представителей различных профессий и общественных организаций. Голосованием большинством голосов председателем совета вновь избран Роман Жукарин, генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея. Его заместителями стали тележурналист Александр Резонтов, Наталья Халезова и правозащитник Валерий Красовский.

Ответственным секретарем по-прежнему является атаман "Отдела Нижний Новгород" Нижегородского округа Центральной автономной некоммерческой организации "Великое братство казачьих войск" Олег Пикунов.

Отметим, что в совете двое представителей медиагруппы "Нижегородский областной информационный центр" — замдиректора "НОИЦ" Роман Фильцов и обозреватель газеты "Нижегородские новости" Татьяна Чинякова.

Представители совета договорились разделить обязанности по курированию подразделений и служб городского УМВД и приступить к разработке мероприятий по повышению эффективности взаимодействия полиции и общественности.

Совет намерен активно привлекать экспертов и общественников, не вошедших в состав, но желающих сотрудничать. Были утверждены регламентные документы и составлен план работы на 2026 год.

Члены совета определили первоочередные мероприятия, включая социальный опрос граждан о работе полиции, акцию "Гражданский мониторинг" и цикл встреч с работниками предприятий по вопросам профилактики мошенничества. Роман Жукарин призвал членов совета проявлять активность в социальных сетях и рассказывать широкой аудитории о своей работе.

