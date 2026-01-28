Автобусный маршрут №52 в Нижнем Новгороде изменится с 29 января Общество

Маршрут автобуса №52 в Нижнем Новгороде изменится с 29 января, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Напомним, что указанный маршрут ввели на период отсутствия трамваев №3 и №21 (из-за перекладки путей на участке от Комсомольской площади до парка "Дубки"). С завтрашнего дня автобусы №52 будут проезжать по улицам Адмирала Макарова и Даргомыжского. Мэрия установила соответствующие знаки остановок.

Сообщалось также, что в 2027 году планируют запустить еще три новых маршрута, которые свяжут Нижний Новгород и Кстово.