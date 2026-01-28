Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

На заседании 28 января 2026 года депутаты городской думы Нижнего Новгорода одобрили 12 кандидатур в состав нового созыва Общественной палаты. Все они были выдвинуты некоммерческими организациями и прошли процедуру открытого отбора, сообщила пресс-служба думы.

Общественная палата Нижнего Новгорода — совещательно-консультативный орган, созданный для взаимодействия граждан и НКО с органами местного самоуправления. Всего в нее входят 36 человек: 12 утверждаются главой города, 12 — городской думой, еще 12 определяются с помощью рейтингового голосования уже утвержденными членами палаты.

Гордума принимала заявки от НКО с 1 по 30 декабря 2025 года. За это время поступило 25 предложений. Все кандидаты соответствовали установленным требованиям. После проверки был сформирован итоговый список, который направили в комиссию по местному самоуправлению для подготовки решения.

В состав Общественной палаты вошли:

Мунир Беюсов, выдвинут Централизованной религиозной организацией "ДУМНО";

Елена Дубик, представлена АНО «Творческая организация "Восторг";

Александр Дунаев, кандидат от АНО "Кстовская Федерация Самбо";

Юлия Журавлева, выдвинута Ассоциацией юристов России (Нижегородское отделение);

Дмитрий Каримов-Тен, предложен фондом "Патриотический центр "Русская Победа";

Татьяна Колдашова, представитель СО НКО "ЧУДО "СЕМА";

Лилия Ланская, кандидат от благотворительного фонда "Купно за едино";

Наталья Мазуревич, выдвинута АНО культуры "Нескучный Нижний";

Лариса Моторина, представитель РОО "Нижегородский совет женщин";

Роман Насиров, выдвинут Федерацией кикбоксинга России (Нижегородское отделение);

Вячеслав Хуртин, кандидат от НКО "Технический музей";

Ольга Шумакова, представитель организации "Содружество славянских народов".

Ранее сообщалось, что только два муниципальных предприятия останутся в Нижнем Новгороде.