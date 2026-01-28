Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города

Фото:
На заседании 28 января 2026 года депутаты городской думы Нижнего Новгорода одобрили 12 кандидатур в состав нового созыва Общественной палаты. Все они были выдвинуты некоммерческими организациями и прошли процедуру открытого отбора, сообщила пресс-служба думы.
Общественная палата Нижнего Новгорода — совещательно-консультативный орган, созданный для взаимодействия граждан и НКО с органами местного самоуправления. Всего в нее входят 36 человек: 12 утверждаются главой города, 12 — городской думой, еще 12 определяются с помощью рейтингового голосования уже утвержденными членами палаты.
Гордума принимала заявки от НКО с 1 по 30 декабря 2025 года. За это время поступило 25 предложений. Все кандидаты соответствовали установленным требованиям. После проверки был сформирован итоговый список, который направили в комиссию по местному самоуправлению для подготовки решения.
В состав Общественной палаты вошли:
