Общество

Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города

28 января 2026 15:23 Общество
Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

На заседании 28 января 2026 года депутаты городской думы Нижнего Новгорода одобрили 12 кандидатур в состав нового созыва Общественной палаты. Все они были выдвинуты некоммерческими организациями и прошли процедуру открытого отбора, сообщила пресс-служба думы. 

Общественная палата Нижнего Новгорода — совещательно-консультативный орган, созданный для взаимодействия граждан и НКО с органами местного самоуправления. Всего в нее входят 36 человек: 12 утверждаются главой города, 12 — городской думой, еще 12 определяются с помощью рейтингового голосования уже утвержденными членами палаты. 

Гордума принимала заявки от НКО с 1 по 30 декабря 2025 года. За это время поступило 25 предложений. Все кандидаты соответствовали установленным требованиям. После проверки был сформирован итоговый список, который направили в комиссию по местному самоуправлению для подготовки решения.

В состав Общественной палаты вошли:

  • Мунир Беюсов, выдвинут Централизованной религиозной организацией "ДУМНО";
  • Елена Дубик, представлена АНО «Творческая организация "Восторг";
  • Александр Дунаев, кандидат от АНО "Кстовская Федерация Самбо";
  • Юлия Журавлева, выдвинута Ассоциацией юристов России (Нижегородское отделение);
  • Дмитрий Каримов-Тен, предложен фондом "Патриотический центр "Русская Победа";
  • Татьяна Колдашова, представитель СО НКО "ЧУДО "СЕМА";
  • Лилия Ланская, кандидат от благотворительного фонда "Купно за едино";
  • Наталья Мазуревич, выдвинута АНО культуры "Нескучный Нижний";
  • Лариса Моторина, представитель РОО "Нижегородский совет женщин";
  • Роман Насиров, выдвинут Федерацией кикбоксинга России (Нижегородское отделение);
  • Вячеслав Хуртин, кандидат от НКО "Технический музей";
  • Ольга Шумакова, представитель организации "Содружество славянских народов".

Ранее сообщалось, что только два муниципальных предприятия останутся в Нижнем Новгороде.

