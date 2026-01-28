"Снежный десант" помог нижегородским ветеранам Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Семёновском муниципальном округе состоялась патриотическая акция «Снежный десант». Мероприятие проведено Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» и местным отделением партии Семёновского округа.

«Забота о ветеранах — прежде всего, конкретные дела. Мы стремимся к тому, чтобы помощь была естественной частью нашей жизни, объединяющей людей вокруг простых, но важных дел. Именно так формируется настоящая, живая культура взаимной поддержки. Именно на таких принципах строится по-настоящему здоровое и сплочённое общество», — подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Десант объединил активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии» для оказания помощи в уборке снега на придомовых территориях ветеранов Великой Отечественной войны.

«Сейчас в сложных погодных условиях проект “Снежный десант” очень важен. Пожилому человеку трудно обслуживать прилегающую территорию, особенно в частном секторе. Это большое подспорье для комфорта и безопасности ветеранов. А еще, это прекрасная возможность для нашего подрастающего поколения взаимодействовать с носителями истории, получать информацию из первых уст, впитывать и запоминать», — отметил глава Семёновского округа, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Полуэктов.

Акция «Снежный десант» выстроена как системная работа, основанная на долгосрочном планировании. Помощь в расчистке снега волонтеры будут оказывать до конца сезона.

«Для меня эта акция значит, что я могу своей работой, своими усилиями выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны. И, конечно, особенно ценно, что мы сразу получаем от них отклик. Ветераны видят, что о них помнят, что их подвиг не забыт», — рассказал участник акции «Снежный десант», активист «Молодой Гвардии Единой России» Владислав Домрачев.

В Семёновском округе помощь была оказана четырём местным ветеранам. Среди них — участник Великой Отечественной войны, полковник пограничных войск в отставке Андрей Григорьевич Тихомиров. В военные годы он служил в полку, охранявшем Горьковский автозавод, а позже защищал рубежи страны на острове Даманский.

Также волонтёры помогли почётным гражданам округа, ветеранам Великой Отечественной войны Вячеславу Ивановичу Швецову, Борису Васильевичу Сироткину и Виталию Игнатьевичу Костерину.

«Я очень рад, что вы приехали, что помогаете мне, старику. Спасибо большое за неравнодушие и заботу! Такое внимание очень приятно», – сказал ветеран ВОВ Борис Васильевич Сироткин.

«Мы очень благодарны за такую огромную помощь! Сразу шесть человек к нам пришли и так быстро и ловко всё убрали: крышу почистили, тропинки сделали и к сараю, и к бане. Молодцы!», — поделилась жена ветерана ВОВ Галина Ивановна Костерина.

Напомним, «Снежный десант» — это всероссийская патриотическая добровольческая акция. Волонтёры помогают с уборкой снега у социальных объектов, дворов и территорий ветеранов, пожилых людей и семей участников СВО. Ежегодно в мероприятиях «Снежного десанта» принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Помимо физической помощи, в рамках акции проводятся мастер-классы, профориентационные встречи и культурные мероприятия для молодёжи.