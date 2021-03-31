Выставка "Мир глазами особенного ребенка" открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Выставка "Мир глазами особенного ребенка" открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия - Нижегородский благотворительный фонд помощи детям с расстройствами аутистического спектра "Время РАСсвета" при поддержке АНО "Центр 800" и проекта "800 добрых дел".

Согласно информации, на выставке представлены работы детей в возрасте от 5 до 8 лет.

Присутствовавший на открытии мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что "нельзя просто пройти мимо картин, которые нарисовали ребята".

"У каждой из них хочется встать, чтобы погрузиться, понять, что чувствовал и пытался передать ребёнок. Хочу сказать спасибо организаторам за тяжёлый труд, а ребятам — за творчество", - отметил он.

"То, что делает фонд "Время РАСсвета" — бесценно", — отметила рассказала руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова. Она также призвала посетителей купить понравившиеся картины. Собранные средства пойдут на нужды благотворительного фонда.

Выставка будет проходить 2, 5, 6 и 7 апреля в Нижегородском областном информационном центре (ул. Горького д.151А, 3 этаж).

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