"Со знаменитого гагаринского "Поехали!" началась новая эра в развитии человечества", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем космонавтики.

"12 апреля 1961 года – это знаменательная дата для всего мирового сообщества и день нашей национальный славы и гордости. Ровно 60 лет назад наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле "Восток-1" совершил первый исторический полет в космос. Со знаменитого гагаринского "Поехали!" началась новая эра не только в освоении космического пространства, но и в развитии всего человечества", - говорится в поздравлении спикера областного парламента.

"На протяжении всего времени наши сограждане показывали первоклассные результаты в освоении космоса. Мы по праву гордимся первым искусственным спутником Земли, первым человеком, побывавшим в космосе, первым человеком, вышедшим в открытый космос, первым сеансом радиосвязи, первой женщиной-космонавтом, первой стыковкой двух пилотируемых кораблей и многим другим. Спустя более полувека наши современники достойно продолжают дело своих учителей и наставников", - сказал Евгений Люлин.

"Выражаю слова благодарности ветеранам, работникам космической отрасли и всем, кто вносит вклад в ее популяризацию среди населения. Желаю здоровья, новых открытий и свершений на благо России!", - заключил он.