Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу после аварии на электросетях Культура и отдых

Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу. Об этом сообщили в зоопарке.

Согласно информации, уже с 3 апреля "страна зверей и птиц" работает в штатном режиме.

В частности, поставщик электроэнергии оперативно устранил последствия аварии.

Напомним, накануне в "Лимпопо" ввевели аварийный режим работы из-за внештатного отключения электроэнергии. Мощностей от резервных электрогенераторов хватало только на обеспечение жизнедеятельности и комфорта животных, но этого было недостаточно для обслуживания посетителей.