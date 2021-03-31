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Культура и отдых

Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу после аварии на электросетях

03 апреля 2021 11:41  [1] Культура и отдых

Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу. Об этом сообщили в зоопарке.

Согласно информации, уже с 3 апреля "страна зверей и птиц" работает в штатном режиме.

В частности, поставщик электроэнергии оперативно устранил последствия аварии.

Напомним, накануне в "Лимпопо" ввевели аварийный режим работы из-за внештатного отключения электроэнергии. Мощностей от резервных электрогенераторов хватало только на обеспечение жизнедеятельности и комфорта животных, но этого было недостаточно для обслуживания посетителей.

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Теги:
Зоопарк Развлечения
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