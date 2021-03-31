Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу после аварии на электросетях

Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу. Об этом сообщили в зоопарке.
Согласно информации, уже с 3 апреля "страна зверей и птиц" работает в штатном режиме.
В частности, поставщик электроэнергии оперативно устранил последствия аварии.
Напомним, накануне в "Лимпопо" ввевели аварийный режим работы из-за внештатного отключения электроэнергии. Мощностей от резервных электрогенераторов хватало только на обеспечение жизнедеятельности и комфорта животных, но этого было недостаточно для обслуживания посетителей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+