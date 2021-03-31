Меры адаптации в обществе детей с РАС обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Меры адаптации в обществе детей с РАС обсудили в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Меры адаптации в обществе детей с расстройством аутистического спектра обсудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС организовал круглый стол на тему "Периоды взросления детей с аутизмом".

Родители детей с РАС рассказали специалистам и руководителям органов образования, здравоохранения, социальной защиты, а также делегации из Республики Чувашия, в какой помощи нуждаются члены таких семей и сами дети, в том числе и те, которым уже исполнилось 18, и с какими проблемами они сталкиваются в повседневной жизни в период взросления.

"Главная задача, которая стоит перед каждым родителем – это обеспечить самостоятельное проживание ребенка, чтобы он имел профессию, имел возможность трудоустройства и социализации в обществе", - подчеркнула мама ребёнка с РАС Юлия Бахтина.

В частности, обсуждалась возможность создания новых форм поддержки людей с РАС, внедрение услуги "передышка", организация групп дневной занятости для молодых людей с расстройством, реализация программ, направленных на их социализацию и адаптацию в обществе.

По итогам встречи в ресурсном центре намерены провести в конце апреля ещё одно мероприятие и обсудить с работодателями, представителями системы образования и служб занятости перспективы получения профессии и трудоустройства людей с РАС.

Ранее сообщалось, что более 200 профессий сделают доступными нижегородцам с расстройствами аутистического спектра.

Напомним, что Нижний Новгород стал первым городом в России, где по инициативе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и губернатора Глеба Никитина принята Концепция комплексного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра.

СПРАВКА:

Всего в Нижегородской области на сегодняшний день зарегистрировано 1089 детей с расстройствами аутистического спектра. Центр социального развития Нижегородской области посещают около 400 детей, где с ними проводится разноплановая работа.

(с сайта ВОЗ): Расстройства аутистического спектра проявляются в диапазоне состояний, которые характеризуются определенным нарушением социального поведения, коммуникации и вербальных способностей и сужением интересов и деятельности, которые одновременно специфичны для индивидуума и часто повторяются. Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве и сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые 5 лет жизни.

РАС часто сопровождаются другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания. Интеллектуальный уровень крайне варьируется: от тяжелого повреждения до высоких когнитивных способностей.

