Более 200 профессий станут доступны для нижегородцев с аутизмом Общество

Участники круглого стола Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 200 профессий станут доступны для нижегородцев с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщила заместитель исполнительного директора НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе" Екатерина Никитина в ходе круглого стола, посвященного Дню распространения информации об аутизме "Периоды взросления детей с аутизмом".

Речь идет о расширении круга специальностей, которые ребенок с аутизмом может освоить в рамках среднего образования (продолжительностью в год) и о коротких курсах. Также предполагается профориентационная работа с детьми еще со школы. Отметим, что в некоторых школах есть отдельные классы для детей с этим диагнозом.

Как рассказала руководитель "Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС" Алиса Бадьянова, сейчас совместно с центром занятости прорабатываются варианты трудоустройства наиболее высоко функциональных людей с аутизмом, исходя из их индивидуальных особенностей. По ее словам, некоторые предприятия как государственного, так и частного сектора готовы предложить им частичную занятость.

"Расстройство аутистического спектра не лечится, но поддается коррекции при своевременном вмешательстве. До этого очень сложно было людям с ментальными нарушениями трудоустроиться. Концепция, которая сейчас реализуется в регионе, создает необходимые условия", - сказала она.

Поскольку у людей с аутизмом многое вызывает нестандартную реакцию, им подходит монотонный труд. Екатерина Никитина отметила, что люди с РАС отлично справляются с той работой, которая с трудом дается активному человеку.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что люди с РАС могут заниматься сортировкой пуговиц, собиранием различных коробок, раскладыванием товара в магазинах, флористикой и даже созданием народных художественных промыслов. Однако, эта работа возможна только с сопровождающим - родственником или наставником, которые всегда будут готовы помочь.

Для тех людей, кто не готов к трудоустройству рассматривается вариант создания мастерских, в которых они смогут заниматься рукоделием. Кроме того, обсуждается создание "Взрослого детского сада", где бы близкие людей с РАС могли оставить их на время работы.

"Но это должна быть история, когда мы не можем помочь трудоустроиться. Самое простое - не пытаться помочь ребенку найти себя, а отдать его по окончанию школы в такой сад. Мы должны стремиться к тому, чтобы дети смогли влиться в общество. Если мы будем закрывать их в таких "детских садах", мы сделаем им только хуже и никогда не воспитаем толерантное отношение в обществе", - предостерегла Екатерина Никитина.

Напомним, ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами РАС открыли в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 марта 2021 года.

СПРАВКА:

Всего в Нижегородской области на сегодняшний день зарегистрировано 1089 детей с расстройствами аутистического спектра. Центр социального развития Нижегородской области посещают около 400 детей, где с ними проводится разноплановая работа.

(с сайта ВОЗ): Расстройства аутистического спектра проявляются в диапазоне состояний, которые характеризуются определенным нарушением социального поведения, коммуникации и вербальных способностей и сужением интересов и деятельности, которые одновременно специфичны для индивидуума и часто повторяются. Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве и сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые 5 лет жизни.

РАС часто сопровождаются другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания. Интеллектуальный уровень крайне варьируется: от тяжелого повреждения до высоких когнитивных способностей.