Крышу дома в Бутурлине отремонтировали после обращения жителей в соцсети Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Крышу дома №14 по пер. Заводскому в Бутурлине отремонтировали после обращения жителей в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

О протекающей крыше жительница этого дома пожаловалась на странице губернатора региона Глеба Никитина в соцсети Instagram.

После этого специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области провели проверку кровли дома.

В результате домоуправляющей компании (ООО "Бутурлинский водоканал") было направлено предостережение.

После вмешательства инспекции были организованы очистка кровли от снега и ремонт кровельного покрытия. Повторная проверка показала, что течь устранена.