Крышу дома в Бутурлине отремонтировали после обращения жителей в соцсети

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Крышу дома №14 по пер. Заводскому в Бутурлине отремонтировали после обращения жителей в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
О протекающей крыше жительница этого дома пожаловалась на странице губернатора региона Глеба Никитина в соцсети Instagram.
После этого специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области провели проверку кровли дома.
В результате домоуправляющей компании (ООО "Бутурлинский водоканал") было направлено предостережение.
После вмешательства инспекции были организованы очистка кровли от снега и ремонт кровельного покрытия. Повторная проверка показала, что течь устранена.
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