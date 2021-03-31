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Общество

Горадминистрация предоставит инвентарь нижегородцам, участвующим в субботниках

05 апреля 2021 18:47  [85] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сегодня в Нижнем Новгорода стартовал месячник по благоустройству. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территорий продлятся до 15 мая.

"Основные виды работ в рамках месячника будут сделаны муниципальными службами, однако мы приветствуем участие горожан, работников промышленных предприятий, общественных организаций. О датах и времени проведения субботников будет объявлено заранее. Все желающие принять участие в уборке городских территорий будут обеспечены всем необходимым инвентарём. А собранный после субботников мусор вывезут коммунальные службы, чтобы уже к 15 мая город был полностью готов к летнему сезону", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Во время месячника по благоустройству районы города совместно с добровольцами проведут очистку и озеленение территорий города, в том числе окраску заборов и ограждений, высадку цветов, разбивку клумб. В порядок приведут воинские захоронения, мемориалы, братские могилы, кладбища и территории, прилегающие к мемориалам и памятникам. Необходимый инвентарь нижегородцы смогут получить в районных администрациях.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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