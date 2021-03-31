Мост и 40 км дорог отремонтируют в Ардатовском районе в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Дорогу и мост, ведущий к двум деревням и строящемуся крупному свинокомплексу, отремонтируют в Ардатовском районе Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ремонтные работы будут вестись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Всего на 2021 год по нацпроекту запланирован ремонт четырех участков дорог в Ардатовском районе. Это подъездные пути к Ардатову и нескольким сёлам, а также более 15,5 км трассы регионального значения Ардатов – Дивеево. Общая протяженность дорог в Ардатовском районе, которые предстоит отремонтировать в 2021 году, – около 40 км, а стоимость работ – 776,6 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.